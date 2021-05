Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: mossa a sorpresa di Pirlo

Le due squadre tra poco in campo

La sfida di questa sera ha quindi una grande importanza, soprattutto per il tecnico bianconero che punta a vincere la sua seconda finale da allenatore su due disputate. La conquista della Supercoppa Italia a gennaio contro il Napoli ha segnato la vittoria del suo primo trofeo da allenatore , al quale vorrà aggiungere anche quello di stasera, per dare una nota positiva ad un annata storta e difficile che forse non gli garantirà la riconferma per lo scorso anno.

La partita di questa sera sarà importante anche per Gianluigi Buffon, che giocherà la sua ultima finale con la maglia bianconera prima dell'addio a fine stagione. Davanti a lui la coppia centrale sarà formata da Chiellini e De Ligt, con Cuadrado e Danilo che agiranno sulle fasce. A centrocampo spazio alla coppia centrale formata da Bentancur e Rabiot, con le fasce che saranno presidiate da Federico Chiesa e Weston McKennie. In attacco sorprende l'esclusione di Paulo Dybala, dato per titolare alla vigilia. A far coppia con Cristiano Ronaldo, desideroso di portare un altro trofeo nella sua bacheca e in quella bianconera, ci sarà Kulusevski: