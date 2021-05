Pirlo: “Concentrati per conquistare il trofeo. Bonucci out, Dybala sta bene”

L'allenatore della Juventus presenta la finale di Coppa Italia

redazionejuvenews

Domani la Juventus è attesa al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finalissima di Coppa Italia 2021. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di vigilia. Ad aprire la conferenza stampa c'è il capitano, Giorgio Chiellini.

Le risposte di Chiellini:

MOMENTO - Siamo pronti, questa è una partita secca quindi a prescindere dai risultati delle ultime partite l'avremmo preparata comunque con voglia di vincere un trofeo. Non è scontato arrivare a giocare queste partite. Sicuramente queste ultime due vittorie ci fanno ben sperare per il finale di stagione, ma siamo concentrati sul match di domani. Conosciamo bene l'Atalanta, veniamo qua con grande voglia ed entusiasmo. Speriamo che questo campo ci porti bene come in Supercoppa

ATALANTA - L'Atalanta è una squadra molto più arrembante rispetto al Napoli. Secondo me la partita sarà simile a quella di un mese fa a Bergamo. Eravamo stati molto bravi, avevamo fatto una buona partita. Avevamo creato qualche occasione, concedendo poco. Poi purtroppo sono stati bravi e fortunati con quel tiro deviato che gli ha permesso di vincere. Speriamo che domani vada a finire in modo diverso.

ULTIMA FINALE? - Sono onesto, sono molto concentrato su queste partite e ne penso una alla volta. Credo che tutte le valutazioni sia giusto farle a fine stagione. Domani sera ci giochiamo una coppa e ogni discorso penso che tolga energie che servono per domani.

DIFESA - Contro l'Atalanta abbiamo fatto ottime partite a livello difensivo. Nelle ultime partite abbiamo subito troppo, questo è vero. Il calcio poi sta cambiando, si sta alzando mediamente il numero di gol presi ogni stagione. Fino a poche giornate fa eravamo stati anche la migliore difesa, poi abbiamo concesso troppo. Domani dobbiamo stare molto attenti.

REAZIONE - Lo stato d'animo domenica e negli ultimi giorni è cambiato notevolmente. Il Milan ci ha dato una speranza in più, ma dipende sempre dagli altri. Ma la partita di domani va al di là di tutto, perché è una finale che ci siamo guadagnati facendo un percorso ostico. Domani abbiamo grande voglia di vincere, di fermare anche questa favola Atalanta, che sta crescendo anno dopo anno ma che speriamo possa rimanere incompiuta ancora per un anno.

Le risposte di Andrea Pirlo:

DIFFERENZA COL CAMPIONATO - Come diceva prima Giorgio, più o meno la partita sarà la stessa. Quando incontri l'Atalanta sai dove vai a finire. Ti portano ad alzare l'intensità e a fare una partita quasi di livello europeo. Sappiamo a cosa andiamo incontro, non credo sarà una partita molto diversa dalle altre due.

FINALE DI STAGIONE - Noi pensiamo alla partita di domani, che è una finale e c'è un trofeo da alzare. Al resto penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati la finale battendo l'Inter in due partite combattute, quindi ora vogliamo portare a casa il trofeo.

BONUCCI - Non giocherà domani perché ha avuto un problema al ginocchio durante la partita di allenamento.

DISTRAZIONE CHAMPIONS - Quello che è successo domenica non ci deve intaccare. Fino a domani sera dobbiamo essere concentrati al 100% per portare a casa il trofeo.

CONFERMA IN PANCHINA - Ho già risposto mille volte a questa domanda. Io penso a far bene il mio lavoro, a vincere la Coppa Italia domani e a vincere domenica. Poi per parlare del mio futuro ci sarà tempo.

ATTACCO - Abbiamo diverse soluzioni, stanno tutti bene. Domani decideremo chi far partire dall'inizio.

CONDIZIONE FISICA - La squadra sta molto bene. Guardiamo i dati di quello che facciamo in campo e questi ci danno ragione. La squadra corre più degli altri, sprinta più degli altri. In questo periodo però conta più la testa, perché se stai bene con la testa, poi le gambe vanno da sole.

RITORNO DEL PUBBLICO - Questa è una cosa bella, entusiasmante. Noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna di giocare due gare di Champions con una parte di pubblico. Noi forse siamo una squadra che ha bisogno di sentire un po' di ritmo anche fuori dal campo per farci alzare l'attenzione, che purtroppo qualche volta in questa stagione ci è mancata.

DYBALA - Sta bene, ha giocato col Sassuolo una buona partita. L'altro giorno non c'è stata la possibilità di schierarlo perché eravamo rimasti in dieci.

CONFRONTO CON GASPERINI - Sono stato fortunato perché al primo anno ho fatto due finali, mentre lui in tanti anni è riuscito a farne solo due, nonostante le capacità che sta dimostrando. Siamo due allenatori diversi, ma lui sicuramente si sta togliendo delle grandi soddisfazioni. Ha portato l'Atalanta a giocare anche in Champions League a un certo livello, ormai è riconosciuta in tutta Europa. Io sono solo al primo anno e spero di fare tante altre finali.