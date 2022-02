Atalanta-Juventus 1-1: Danilo salva i bianconeri nel recupero

La sfida di Bergamo è tesa ed equilibrata per 75 minuti. L'ingresso dell'ucraino spariglia e sblocca il punteggio con una magia su punizione.

La partita è importante e la Juve lo sa. I bianconeri hanno la prima grande occasione del match e a crearla è Vlahovic, con un bel tiro a giro dalla distanza, che costringe Sportiello a una gran parata . La partita è molto fisica e i centrocampisti giocano un ruolo chiave nella riconquista . Dopo 11 minuti uno di questi recuperi porta McKennie a sgasare sul fondo, servendo Vlahovic che mette fuori di testa. La Juve è la più pericolosa in campo e crea occasioni : come quando Dybala , dopo un'iniziativa di qualità, sfiora il secondo palo dal limite . A metà del primo tempo l'Atalanta prova a reagire e sfiora il vantaggio con De Roon su azione da angolo. Salgono i padroni di casa che alla mezz'ora vanno vicini al gol. Lancio lungo per Koopmeiners con uscita improvvida di Szczesny : la palla arriva a Muriel che calcia a porta vuota e trova il salvataggio di Bonucci . Una grande occasione che dà morale ai nerazzurri. La partita diventa sempre più fisica e si alza la tensione in campo. Nel finale di primo tempo De Ligt con due grandissime chiusure ferma Boga lanciato a rete e salva la porta juventina. Si chiude così una prima frazione divisa a metà tra le due squadre.

Al 75' la doccia fredda: calcio di punizione per la Dea, Freuler tocca per Malinovskyi che disegna una traiettoria imprendibile per Szczesny per l'1-0. Una grande giocata dell'ucraino, specialista da fuori area, subentrato a Muriel. Allegri prova a dare una svolta, mettendo Cuadrado per Bonucci e Kean per McKennie. L'Atalanta forte del vantaggio attacca, con Malinovskyi ispiratissimo e coglie la traversa con Hateboer. Nel finale anche Arthur e Ake per provare a trovare la giocata. Una partita equilibrata, vibrante e tesa come da pronostico, sbloccata da un cambio decisivo, con il grande colpo di un singolo. Quando tutto sembra essere perso, Danilo svetta sull'angolo di Dybala e trova il colpo dell'1-1. La Juve ha mostrato buone trame offensive, ma è mancata diverse volte in fase realizzativa. Meritato il pareggio trovato in extremis, con cui la squadra rimane al quarto posto.