Aspettando l’Inter Ronaldo diventa “Chrono” su Garena Free Fire

TORINO- La Juventus, già nella giornata di ieri, è tornata a lavorare alla Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo per preparare la sfida di domenica sera all’Inter. Nel match di San Siro contro l’ex Antonio Conte, a guidare l’attacco, ci sarà sicuramente Cristiano Ronaldo. Partito in panchina in Coppa Italia contro il Genoa, ed entrato a gara in corso dopo l’inatteso 2-2 degli ospiti, il fenomeno portoghese è pronto a riprendersi il posto da titolare. Ma, in attesa di scendere in campo, Cr7 è già sceso all’interno dell’arena del videogioco “Garena Free Fire”, come era stato annunciato negli scorsi mesi dagli stessi sviluppatori.

“Questa è una collaborazione davvero importante per noi di Free Fire. Cristiano Ronaldo è un modello per molti di noi, ed essere in grado di collaborare con un personaggio di spicco come è lui e presentarlo a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo è davvero emozionante” erano state le dichiarazioni degli sviluppatori di Free Fire, che ha già raggiunto oltre i 100 milioni di giocatori in tutto il mondo, collaborando con la famosa serie “La Casa de Papel” o con la star del cinema indiano Hrithik Roshan. Il numero 7 bianconero interpreta il personaggio di Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica che, armato fino ai denti, è pronto a farsi strada mietendo vittime nell’universo di Garena. Conferma arriva anche dagli account social dello stesso calciatore, che ha invitato i suoi fans ad unirsi a lui nelle battaglie all’interno del famoso videogioco. Nel video pubblicato si può vedere un Cristiano alle prese con alcuni cacciatori, abilmente sconfitti dopo che il personaggio interpretato dall’attaccante si è difeso con una speciale barriera “scatenata” dall’esultanza che ha reso famoso Ronaldo in tutto il mondo: