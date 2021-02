Arthur: “Vittoria sofferta ma importante. Crescita? Merito di Pirlo e dello staff”

TORINO- Continua il grande periodo di forma della Juventus. Ieri sera, all'”Allianz Stadium”, la squadra di Andrea Pirlo ha regolato la Roma con il risultato di 2-0, centrando il terzo successo consecutivo in campionato dopo il ko di “San Siro” con l’Inter (sesta vittoria di fila in tutte le competizioni). A decidere l’incontro sono stati il gol messo a segno nel primo tempo dal solito Cristiano Ronaldo, sempre più capocannoniere della Serie A con 16 gol, e la sfortunata autorete del brasiliano Ibanez nella ripresa. Una vittoria che permette ai campioni d’Italia in carica di scavalcare in classifica proprio i giallorossi, agganciando il terzo posto a quota 42 punti (5 in meno dell’Inter e 4 in meno del Milan impegnato contro il Crotone). Buona prestazione della squadra nel complesso in cui, ancora una volta, si segnala il brasiliano Arthur, ormai autentico faro del centrocampo. Intervistato dai microfoni di Juventus TV, l’ex numero 5 del Barcellona ha così analizzato il successo juventino:

“Contro la Roma è stata una partita difficile, abbiamo ottenuto una vittoria sofferta in una partita in cui, ad un certo punto, abbiamo dovuto difendere più del solito. L’abbiamo fatto molto bene, con ordine, e di questo va dato grande merito all’intera squadra. Quando poi abbiamo avuto le nostre occasioni per attaccare, per andare in cerca del gol, siamo stati bravi e le abbiamo sfruttate al meglio. Crescita? La verità è che, per questo, devo ringraziare tutto lo staff tecnico che mi è sempre stato vicino in ogni momento. Mister Pirlo parla sempre con me, mi chiede sempre in quale posizione e in che modo preferisco giocare. Sono molto contento del percorso che sto facendo. Supercoppa Italiana? La vittoria di un trofeo contro una grande squadra come il Napoli è stata un punto importante. Ci ha dato molta fiducia e questo è importante per la squadra intera”.