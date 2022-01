Arrivabene: “Dybala deve meritarsi il rinnovo. A febbraio parleremo”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita che vedrà la Juventus scendere in campo contro la Roma

Il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita tra Roma e Juventus , in programma allo Stadio Olimpico e valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

"La partita è importantissima, la Roma è una grande squadra con un grande allenatore ma non siamo qui per regalare punti. I nostri programmi sono chiari, la qualificazione in Champions è un must come andare avanti in quella che stiamo disputando. È chiaro a tutti e cerchiamo di raggiungere tutti insieme goi obiettivi che ci siamo preposti".