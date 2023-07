Ancora Lotito-show: “Cuadrado voleva venire da noi, Bonucci uguale”

Dal ritiro di Auronzo di Cadore, il presidente della Lazio Claudio Lotito si fa sentire ancora. Ecco le sue ultime dichiarazioni: "Berardi non è in vendita! L’ad del Sassuolo, che è mio amico, chiede 35 più bonus. E mi ha detto: "ma lascialo perdere perché ha firmato con la Juve l’anno scorso e poi ha strappato il contratto, è la verità!". Se dovessi parlare di comportamenti di alcuni tifosi, lasciamo perdere. Io sto facendo una battaglia per rendere credibile la società a livello nazionale e internazionale."