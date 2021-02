Anche Andrea Pirlo si complimenta sui social con la squadra

TORINO – La Juventus ottiene un’altra importantissima vittoria nella sua stagione, conquistando uno scontro diretto. Infatti, ieri sera i bianconeri hanno battuto per 2-0 all’Allianz Stadium di Torino la Roma, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo e all’autogol di Roger Ibanez. La gara era valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 ed era importantissima sia in ottica Scudetto che in ottica Champions League. Adesso, infatti, la Juve ha superato i giallorossi, portandosi al terzo posto momentaneamente a 4 punti dal Milan e a 5 punti dall’Inter (attualmente capolista). Inoltre, ha conquistato 2 punti sull’Atalanta e 3 sul Napoli, dirette avversarie per un possibile piazzamento nella prossima Coppa dei Campioni. Dopodiché, dovrà ancora recuperare il match proprio contro i partenopei: in caso di vittoria, potrebbe avvicinarsi ancora di più alle due milanesi.

Ad ogni modo, la squadra ieri sera ha dimostrato ancora una volta tutta la sua determinazione e tutta la sua forza. Infatti, la solidità difensiva e la grande abilità nelle ripartenze hanno permesso alla Juve di lasciare l’iniziativa agli ospiti, ma di essere molto più cinici e letali di loro. Per questo, dunque, è arrivata una vittoria importantissima, di quelle che danno ancora più morale e spinta nelle lotte stagionali. Di questo ha voluto parlare anche il tecnico bianconero Andrea Pirlo, che si è complimentato sui social con la propria squadra.

“Compatti e cinici… da squadra.” ha scritto su Twitter l’allenatore della Juventus, soddisfatto pienamente della prestazione dei suoi ragazzi. Adesso, ci sarà da affrontare un’altra sfida molto importante durante la settimana. Mercoledì, infatti, arriva allo Stadium l’Inter di Antonio Conte, per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021. Sarà un altro banco di prova fondamentale per la Vecchia Signora, decisa a conquistare la finalissima per mettere in bacheca un altro trofeo.