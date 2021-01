Ancelotti: “Khedira all’Everton? L’unica verità è che…”

TORINO- La Juventus continua il proprio lavoro alla Continassa per preparare al meglio la sfida di domani sera contro l’Udinese, positicipo della quindicesima giornata di campionato. I bianconeri vanno a caccia di una vittoria per rientrare nel discorso scudetto, dopo il brutto ko per mano della Fiorentina subito nell’ultima gara del 2020. La dirigenza, mentre la squadra si allena sul campo, è al lavoro sul mercato per sistemare ulteriormente la rosa. L’obiettivo del club campione d’Italia è quello di continuare il processo di svecchiamento iniziato in estate, cedendo quei giocatori ritenuti ormai fuori dai piani tecnici. Di questa categoria, come ormai risaputo, fa parte Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, in estate, ha rifiutato qualsiasi trattativa per la rescissione del contratto, ma la situazione ora è totalmente cambiata. Il numero 6, infatti, sente la mancanza del calcio giocato e, pur di tornare in campo, sarebbe disposto a divorziare anzitempo dalla Vecchia Signora, rimettendosi poi in gioco in un altro club.

Le società interessate non mancano. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno allo Stoccarda, club che ha lanciato nel calcio che conta il ragazzo, ma anche di un approdo in Premier League, dove Ancelotti sarebbe pronto a riaccogliere Khedira ai suoi ordini dopo l’esperienza al Real Madrid. Il tecnico, in conferenza stampa dopo il ko del suo Everton contro il West Ham, ha però, per il momento, preferito “dribblare” qualsiasi domanda riguardante il centrocampista tedesco: “Khedira all’Everton? L’unica verità è che il calciomercato è aperto, non c’è altro da dire. Non parliamo adesso di questi argomenti, siamo maggiormente concentrati a quello che succederà in campo e a recuperare allo stesso tempo quei calciatori che sono al momento fuori per infortunio”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<