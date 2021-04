Sacchi: “La Juve paga le scelte fatte dopo l’addio di Allegri”

L'ex allenatore ha parlato

Poi l'attacco alla Superlega : "Si trattava di una cosa gravissima, e me ne sono reso conto ancora di più l’altro giorno quando ho portato il mio nipotino di tre anni a passeggio. Ci siamo imbattuti in un gruppo di bambini più grandi che stavano giocando a pallone. Lui si è buttato nel mucchio e ha tirato un calcio al pallone, e gli altri lo hanno accolto anche se era più piccolo. Ecco, questo è il calcio: inclusione, divertimento, gioia. Però faremmo un grande errore se non riflettessimo sulle ragioni per cui si è arrivati a una proposta tanto grave come la Superlega".

"Il calcio è malato e ha tre nemici: il divismo, il business e i bilanci non corretti. Accantoniamo per un attimo il divismo e ragioniamo sul business. Se andate a una riunione di Lega e di Federazione si parla solo di soldi, mai di calcio. Assurdo. Ci sono squadre in serie A che hanno rose con 30 o 40 giocatori: pazzesco. Così si indeboliscono le altre. Quanto ai bilanci sani, dico solo una cosa: in qualsiasi azienda, se hai ricavi per 100 e costi per 120, salti per aria. Nel calcio no. Perché? E poi: vincere con i debiti è corretto? È onesto? Non è forse barare? Il calcio si fa con le idee, non con i denari. Certo, tutte le componenti devono ragionare sulla medesima lunghezza d’onda. Anche i mass media che devono smetterla di osannare un acquisto da 100 milioni se poi si sa che quei 100 milioni non ci sono… Il fallimento della Superlega è un’occasione per riformare tutto, speriamo di non perdere anche questo treno. In questo senso sono da apprezzare le parole del presidente Gravina". Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Con il ritorno del tecnico toscano potrebbero esserci 5 acquisti<<<