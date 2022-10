Juve, brutte notizie per Allegri: Iling-Junior out. Ecco quanto starà fuori

Dopo la vittoria di Lecce oggi la squadra ha lavorato alla Continassa in vista del PSG. Il giovane esterno offensivo costretto a fermarsi

Ieri la Juventusha battuto il Lecce per 1-0, infilando la terza vittoria consecutiva in campionato. La partita è stata complicata e sofferta, soprattutto a causa della fase difensiva del Lecce, che ha concesso poco alla squadra di Allegri, fino al gran gol di Fagioli, che ha deciso il match. Oggi la squadra è tornata a lavorare in vista della sfida con il PSG di mercoledì, dove i bianconeri dovranno confermare il terzo posto nel girone di Champions, per accedere all'Europa League. E purtroppo c'è anche una brutta notizia.

Questo il report dell'allenamento, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "La testa del gruppo dei bianconeri è subito alla prossima sfida: c’è da concludere nel modo migliore il girone di Champions e, soprattutto, conquistare l’accesso all’Europa League.

La squadra quindi, rientrata da Lecce dopo la terza vittoria consecutiva in campionato nella notte, si è ritrovata questa mattina al Training Center.

Menu domenicale: scarico per chi ha giocato di più ieri, lavoro atletico ed esercitazioni tecniche specifiche per ruolo per gli altri giocatori.

LE CONDIZIONI DI ILING-JUNIOR

Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.

Domani si torna in campo al mattino".