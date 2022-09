Juve, squadra subito al lavoro verso la gara di Parigi

Dopo il pareggio di ieri al Franchi contro la Fiorentina, oggi la squadra bianconera si è allenata alla Continassa in vista della Champions

redazionejuvenews

Sabato amaro per la Juventus. Ieri pomeriggio i bianconeri al Franchi non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro la Fiorentina. La gara sembrava essersi messa subito in discesa con la rete di Arkadiusz Milik, arrivata al nono minuto, con il polacco bravo a sfruttare l'assist di Filip Kostic e a segnare il secondo gol consecutivo. Poi però la squadra di Vincenzo Italiano è riuscita a reagire, trovando il pareggio con un contropiede letale che ha portato al pareggio firmato da Christian Kouamé. Successivamente Mattia Perin ha salvato il punto, parando un rigore a Luka Jovic.

Dopo la trasferta di Firenze, la squadra oggi è tornata al lavoro alla Continassa. Martedì infatti ci sarà la sfida con il Psg in Champions League. Ecco il report dell'allenamento, pubblicato dal sito ufficiale del club bianconero: "La Juve si è rimessa al lavoro dopo la partita di ieri a Firenze. Oggi la squadra si è ritrovata al mattino, per la consueta seduta post gara: recupero per chi è stato maggiormente sollecitato, campo per il resto del gruppo.

Nel dettaglio, si è lavorato su esercitazioni tecniche con azioni veloci divisi per reparto, attacco e difesa, e poi sulla fase di non possesso con recupero e ripartenze. Rabiot si è allenato in gruppo. Domani la squadra si allena alle 11.15 alla Continassa, con diretta della prima parte dell’allenamento su Juventus Tv. Nel primo pomeriggio la partenza per Parigi dove, al Parco Dei Principi, è attesa la conferenza stampa dei bianconeri alle 18.45".

Nella gara del Parco dei Principi tornerà titolare Dusan Vlahovic, dopo essere stato tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Fiorentina. Saranno invece da valutare le condizioni di Angel Di Maria. Il Fideo era tornato titolare ieri al Franchi, ma è stato sostituito all'intervallo. Resta in dubbio la sua presenza contro la sua ex squadra martedì sera. Anche Danilo non è uscito al meglio. Il brasiliano ieri ha accusato un problema alla caviglia, anche se poi ha concluso la gara. Nelle prossime ore si capirà se potrà essere titolare a Parigi.