Juve, Paredes e Kean in gruppo. Su McKennie e Vlahovic…

Ora servono conferme. Domenica la Juventus ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia, con i gol di Rabiot e Fagioli, facendo un bel balzo in classifica. I bianconeri infatti sono saliti al quinto posto, agganciando la Roma a quota 25 e superando proprio i rivali nerazzurri, fermi a 24. Ora per la squadra di Allegri ci saranno due impegni complicati in pochi giorni. Giovedì alle 18:30 ci sarà la trasferta del Bentegodi contro il Verona. Poi domenica alle 20:45 ci sarà la sfida con la Lazio all'Allianz Stadium, ultima gara del 2022, prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.