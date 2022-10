Juve, l’allenamento del lunedì, Bremer e Di Maria parzialmente in gruppo

Primo allenamento della settimana alla Continassa per la squadra bianconera. Il brasiliano e l'argentino fanno progresso verso il rientro

Sabato la Juventusha vinto a Lecce, grazie al gran gol di Fagioli, alla prima rete in Serie A. I bianconeri, reduci dalla delusione per l'eliminazione dalla Champions League, hanno così raggiunto la terza vittoria consecutiva in campionato. Ora la squadra di Allegri è attesa da una settimana importante: prima, mercoledì, ci sarà la sfida con il PSG, per garantirsi il terzo posto nel girone e accedere all'Europa League; poi domenica sera ci sarà il big match contro l'Inter. Intanto oggi i bianconeri hanno lavorato alla Continassa.

Questo il report della seduta di allenamento di oggi, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "La Juve inizia la sua settimana di lavoro in campo al Training Center, con sguardo alla sfida che concluderà i gironi di Champions League. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con partitella. Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo.

L’AGENDA DI DOMANI

Domani, vigilia Champions, la Juve è attesa in campo per allenarsi alle 17.15. La conferenza stampa dei bianconeri, questa volta, precederà la seduta: appuntamento alle 14 dall'Allianz Stadium. Come sempre, primi 15 minuti dell'allenamento e conferenza in diretta su Juventus Tv".