Inter, si fermano Lukaku e Dzeko: la situazione verso il Derby d’Italia

Dopo un periodo di difficoltà, l'Inter sta risalendo la china . Dopo il sorprendente passaggio del turno in Champions League, eliminando il Barcellona , la squadra di Inzaghi ha inanellato 4 vittorie consecutive in Serie A . Ora i nerazzurri sono arrivati a quota 24 , agganciando la zona Champions, a +2 sulla Juventus . E il prossimo turno di campionato sarà teatro del Derby d'Italia tra i bianconeri e i nerazzurri, in un vero e proprio spareggio per tornare definitivamente nelle zone nobili della classifica.

Ma non è solo il belga a non essere in buone condizioni. Oggi la squadra è scesa in campo per la rifinitura in vista della sfida di Champions con il Bayern Monaco, ininfluente ai fini della classifica del girone. Oltre a Lukaku, Brozovic e D'Ambrosio, ha dato forfait anche Dzeko. Il bosniaco è stato tenuto a riposo dopo la botta presa ieri in allenamento. L'ex Roma potrebbe saltare la gara di domani, per essere pronto domenica contro la Juve.