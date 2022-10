De Paola: “La Juve si allena male, cosa si aspetta ad intervenire?”

Oggi con i posticipi tra Verona e Roma (18:30) e Monza e Bologna (20:45) si concluderà la dodicesima giornata di Serie A. In questo turno il Napoli si è confermato in testa, davanti all'Atalanta, che vincendo ha superato il Milan, caduto a Torino. Stop anche per la Lazio, che rimane quarta. In risalita ci sono Inter e Juventus, con i nerazzurri che hanno agganciato la squadra di Sarri e la Juventus che è staccata di due lunghezze. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, ha detto la sua su quanto visto nel weekend.