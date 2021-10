Allegri: “Era importante vincere prima della sosta. Locatelli ha un margine di miglioramento impressionante”

L'allenatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita di Torino-Juventus

Si è appena concluso il derby della Mole tra Juventus e Torino con il risultato di 0-1 per i bianconeri. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della Juve Max Allegri ai microfoni di DAZN, nell'immediato post partita.

SULLA PARTITA - "Chiesa oggi ha fatto bene anche il centroavanti. Se non sbaglio l'occasione di Mckennie nasce da un inserimento di Chiesa, potevamo fare di piu in questo tipo di situazioni ma è stato bravo il Toro ad alzare i ritmi. E' entrato bene Kaio, ha toccato due palloni ma si vede che è un ragazzo sveglio. Anche Kuluevski è entrato bene. La sosta ci ha fatto bene e abbiamo capito che quando si attacca attacchiamo e quando si difende difendiamo, tutti. Mi sarebbe dispiaciuto non vincere una partita giocata cosi che, dopo quella del Milan è stata la migliore che abbiamo disputato".