ll tecnico della Juventus presenta la partita contro il Venezia valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani alle 12:30 contro il Venezia per la penultima partita casalinga stagionale. Il tecnico dei bianconeri MassimilianoAllegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.