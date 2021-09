De Ligt: “Quando sei alla Juve bisogna vincere sempre. Le critiche non mi interessano”

Il difensore bianconero ha parlato al termine del match

Si è appena concluso il match del Piccolo tra Spezia e Juve, con i bianconeri che trovano finalmente la loro prima vittoria in campionato con molta sofferenza e determinazione nel cercare il risultato. La sbloccano i bianconeri con Moise Kean ma proprio quando tutto sembrava essere in discesa, ecco che sale in cattedra lo Spezia che prima pareggia con Gyasi, poi si porta in vantaggio grazie alla rete di Antiste. Sembra non finire mai l'incubo per la Vecchia Signora ma Federico Chiesa decide di caricarsi la squadra sulle spalle e trova al rete del pareggio. Arriverà a 15 dalla fine il gol del vantaggio che, lo firmerà l'olandese De Ligt. Proprio l'ex Ajax ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita.