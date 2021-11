All Or Nothing conquista l’Italia ma… ‘non vi farà diventare juventini’.

La Juventus ha proiettato la serie AON sui monumenti delle città di Italia

La giornata in casa Juve è iniziata nelle prime ore dell'alba, quando la notizia shock dell'ingresso della Guardia di Finanza all'interno della sede della Continassa, ha iniziato a diventare l'unico motivo di dibattito di questa domenica. L'inchiesta aperta riguarda alcune plusvalenze prese al vaglio dalla Repubblica di Torino che, si aggirano sulla cifra totale di 282 milioni di euro. Da quanto ne emerge infatti, questa presunta strategia veniva utilizzata come 'correttivo dei rischi assunti in tema di investimenti e dei costi connessi ad acquisti e criteri scriteriati'. Per farla breve, su tutte spiccano le trattative di Miralem Pjanic e Joao Cancelo, con il primo che coinvolge anche Arthur, in virtù dello scambio avvenuto appena due stagioni fa.

Ma oltre alle vicende legate alle plusvalenze, in queste ore il pensiero principale di tutto il mondo Juve è dirottato esclusivamente al big match delle 18 contro l'Atalanta, dove in palio ci saranno 3 punti preziosissimi in ottica campionato, soprattutto per quel che riguarda la zona Champions, con la Dea che ora è solamente 4 lunghezze piu avanti rispetto alla Vecchia Signora.

Juve che intanto, prova a prendersi la scena anche in giro per le varie città di Italia, dopo averlo fatto nella docuserie di successo All Or Nothing, disponibile su Amazon dal 25 novembre scorso. Ed è proprio di questa serie che si tratta, perche come si può notare dal post social condiviso proprio dai canali ufficiali bianconeri, nella notte è stata proiettata la seguente scritta su alcuni dei monumenti piu importanti della nostra nazione: "Tranquilli, guardarla non vi farà diventare juventini. Forse". Le città in questione sono Roma e Milano, con le proiezioni che sono state emanate rispettivamente sul Colosseo e nella Galleria Vittorio Emanuele II. Chissà come reagiranno i tifosi non di fede bianconera.