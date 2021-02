Alessio sulla lite Conte-Agnelli: “I rapporti si rovinano per delle parole di troppo”

L'ex vice allenatore della Juve ha parlato della lite tra Conte e Agnelli

Il mese di febbraio non sembra sorridere ai bianconeri come quello precedente, almeno fino a questo momento storico della stagione. La Juve infatti ha ottenuto due sconfitte nelle ultime uscite tra campionato e Champions, perdendo prima contro il Napoli di Rino Gattuso e poi in Europa, contro il Porto allenato da Sergio Conceicao. Ora bisognerà trovare l'immediato riscatto gia nella sfida di lunedì contro il Crotone, per tenere vivo il sogno scudetto e soprattutto per restare incollati alle due milanesi che, si sfideranno nel faccia a faccia in una partita tutta da vivere.