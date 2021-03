Aguero-City, è finita: la Juve ci pensa

Il Kun lascerà il City a fine stagione

Dopo piu di 10 anni finisce la lunga e sentitissima storia d'amore tra il Manchester City e l'attaccante argentino Sergio Aguero. Nella serata odierna infatti, il club inglese ha comunicato ufficialmente le intenzioni di non voler proseguire i rapporti con il Kun che andrà in scadenza a giungo 2021, dove darà origine ad una vera e propria asta di mercato. Inutile dire che la concorrenza per il bomber è elvatissima ma un grosso ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio che percepisce attualmente, vale a dire circa 6 milioni di euro annui. Un'idea in queste ore sta balenando anche nella testa dei dirigenti della Continassa che, vorrebbero portare a termine l'ennesima operazione di spessore a costo zero, dopo esserci riusciti precedentemente con altri campioni, quali Pogba o Pirlo, giusto per citarne alcuni. Ma prima di procedere per un eventuale trattativa, in casa Juve bisognerà capire chi saranno i confermati del reparto offensivo e chi invece, sarà costretto a fare le valigie per lasciare la Mole. Ma ci vorrà ancora del tempo prima che questo accada, bisognerà quantomeno aspettare il termine del campionato, considerando anche una finale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta.