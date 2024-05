Agnelli su Allegri: “Grazie Max, hai rappresentato la Juve fino alla fine”

L'esonero di Allegri era nell'aria ma non per questo ha fatto meno male. Sui social i tifosi bianconeri si sono divisi, ma in moltissimi hanno preso le difese del tecnico italiano. Tra questi anche un "tifoso" speciale: l'ex presidente della Juve Andrea Agnelli. L'ex numero uno della Vecchia Signora su X ha infatti scritto: "Un mix straordinariamente unico. Superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…". Lato giocatori, invece, Fagioli è stato il primo a dedicare un messaggio a Max, seguito poi da Rabiot e Weah.