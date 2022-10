De Ligt parla male della Juve? L’agente: “Non credo, dipende dalle domande”

In un'intervista a Tuttosport Rafaela Pimenta, agente tra gli altri di Pogba e deLigt, ha parlato del difensore olandese che negli ultimi tempi ha espresso commenti poco graditi nei confronti della Juve: "Io non sono convinta che lui parli male della Juventus, io credo che Mathjis fa tanta autoanalisi e fa tanta autocritica. Quando ho conosciuto Mathjis, aveva 18 anni e non aveva una carta di credito e un portafoglio, in compenso aveva sempre con sé un libro, leggeva voracemente le biografie. Lui pensa sempre al calcio e ripensa a quello che fa.