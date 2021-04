Ag. Sarri: “Al Napoli tornerebbe di corsa”

L'agente dell'allenatore ha parlato

In attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Pirlo e soprattutto se sarà ancora a tinte bianconere, c'è un 'altra questione legata ad un ex allenatore bianconero che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, esonerato dopo appena una stagione alla corte della Vecchia Signora per lasciare spazio proprio all'ex centrocampista del Milan. L'allenatore toscano è fuori dai giochi da quasi un anno e sta fremendo per tornare presto in panchina. Molte sono state le offerte rinvenute, dalla Fiorentina ai turchi del Fenerbache, ma il sogno nel cassetto di Sarri è un altro. Stando a quanto dichiarato dal suo agente Pietro Accardi ai microfoni di Radio Marte infatti, l'ex allenatore della Juve tornerebbe di corsa ad allenare il Napoli, squadra che piu di tutte lo ha consacrato nel calcio che conta.