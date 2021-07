Ag. Fagioli: “Credo che Allegri lo voglia in ritiro con lui”

Il procuratore del calciatore ha parlato

SU FAGIOLI - "Penso che Allegri abbia tutta la voglia di averlo in ritiro con lui e di vederlo all’opera per capire lo spazio da dare a questo ragazzo, che già l’anno scorso ha dimostrato di meritarselo. Quando è entrato contro la SPAL o il Crotone ha fatto vedere di poter diventare protagonista in futuro con la Juventus. È uno di quei giocatori che, messi in un contesto performante, giocano meglio che in un contesto meno tecnico. Non volevo dire più scarso”.