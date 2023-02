Addio Allegri? In caso di Serie B, ecco chi arriverebbe / News

Sulla Juventus si è abbattuta una mannaia bella pesante, la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello. Purtroppo si tratta solo della prima tegola. Potrebbero essercene altre altrettanto gravi nel prossimo futuro. Nell'ambito dell'Inchiesta Prisma sono 4 i capi d'accusa che pendono sulla Vecchia Signora: false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, emissione di false fatturazioni e ostacolo delle funzioni dell’attività vigilante. Si è parlato recentemente di almeno una ventina di ulteriori punti di penalizzazione, che spedirebbero i bianconeri all'ultimo posto in classifica, con l'impresa di salvarsi che diventerebbe abbastanza complicata. C'è anche chi sostiene che possa arrivare la condanna diretta alla Serie B, come avvenuto ai tempi di Calciopoli. In quel caso un'opera di ridimensionamento sarebbe praticamente obbligata.