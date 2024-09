Adani: “Juventus indietro nell’ultimo terzo di campo”

Adani ha parlato della Juve vista in questo avvio di stagione: i bianconeri starebbero trovando delle difficoltà a trovare la via della rete

Dagli studi della DS, Lele Adani ha parlato della Juventus reduce dal pareggio in Serie A contro la Juventus e vista in questo avvio di stagione. Per l’ex calciatore, il lavoro del tecnico Thiago Motta sarebbe risultato sin qui egregio nella cura della fase difensiva e di quella propositiva. Non lo stesso si può dire di quella offensiva e delle poche occasioni create in diverse partite. Al punto che l’ex giocatore solleverebbe i primi dubbi sulla capacità della squadra di assimilare i dettami dell’allenatore.

Le parole di Adani

“La Juventus fa bene i primi due terzi di campo e non l’ultimo perché costruisce bene e l’idea di gioco è ottima. Sono 100 giorni di Motta quindi ha già attecchito con i tempi di gioco e il modo in cui vuole condividere con i suoi giocatori, i modi per arrivare alla conclusione, ma nell’ultima parte del campo dove le squadre vincono i campionati è un po’ indietro e quando fai un mercato di questo tipo attorno a Vlahovic questa cosa farà dipendere la prestazione di Vlahovic. Ma questo modo di fare calcio a Torino è appena cominciato quindi dobbiamo valutare il lavoro dei giocatori e capire se questi giocatori sono in grado di interpretarlo”.