Adani e il prossimo colpo dell’Inter: “Per il centrocampo consiglio un ex Juve”

TORINO – Da ieri si è ufficialmente aperta la finestra invernale di calciomercato e i club di Serie A si sono già messi al lavoro per preparare nuovi affari. Anche la Juventus ha cominciato la caccia ad alcuni rinforzi e la dirigenza bianconera sta lavorando per dei colpi di grande valore. Molti nomi altisonanti da diverso tempo circolano dalle parti della Continassa, stuzzicando il palato dei tifosi juventini: alcuni di questi, infatti, suscitano nel popolo bianconero dei bellissimi ricordi. Nelle ultime ore è saltato fuori quello di Fabio Quagliarella, a Torino dal 2010 al 2014 e vincitore di 3 Scudetti. Tuttavia, il nome che sta facendo impazzire di trepidazione la riva bianconera del Po viene dall’estero.

Si tratta, ovviamente, di Paul Pogba, accostato alla Juve da diverse settimane. La dirigenza della Vecchia Signora sarebbe al lavoro per trovare una soluzione con il Manchester United e mettere a segno un colpo che avrebbe dell’incredibile. Tuttavia, la trattativa stenta ancora a decollare e il centrocampista francese, per il momento, sembra ben saldo in Inghilterra. Fabio Paratici continuerà studiare un modo per portare avanti l’operazione e tentare il colpaccio, ma nel frattempo potrebbero sorgere degli ostacoli per la realizzazione dell’affare: alcune squadre, infatti, potrebbero mettersi sulle tracce dell’ex numero 10 bianconero.

Questo è ciò che si augura anche Daniele Adani, ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter. In diretta su Twitch, il noto opinionista di Sky Sport ha voluto dare un consiglio ai nerazzurri per il prossimi colpo di mercato. Ecco le sue parole: “Credo che per l’Inter sia più importante prendere una mezzala piuttosto che un vice-Brozovic. Se dovessi scegliere, per il centrocampo consiglierei l’ex Juve Paul Pogba“. Chissà che i nerazzurri non diano retta al loro ex giocatore e decidano di mettere i bastoni tra le ruote ai loro eterni rivali… >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<