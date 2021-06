Adani: “Curioso di capire come verranno sviluppati progetti di Napoli, Juve, Inter e Lazio”

L'ex giocatore ha parlato

Daniele Adani , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: "Che Napoli sarà quello di Luciano Spalletti? Ci saranno novità dal mercato? Servono gli innesti giusti. Sarà importante la sinergia tra area tecnica, dirigenza e proprietà. Spalletti ha già un Napoli forte, con una predisposizione alla qualità. Spalletti lavora molto sul campo, ha bisogno di gente che lo ascolti e lo segua. Il matrimonio tra Spalletti e il Napoli è opportuno, corretto ed entusiasmante. Vedremo come ci si regolerà sul fronte entrate e uscite. La Lazio? Il Napoli di Maurizio Sarri ha dato spettacolo, vediamo cosa accadrà a Roma. Sono curioso di capire come verranno sviluppati i progetti del Napoli, della Juventus , dell'Inter e della Lazio. In Italia siamo abituati ad entusiasmarci subito ma poi giudichiamo troppo presto. Paulo Fonseca è stato deriso dal nostro paese, ma probabilmente va al Tottenham: questo per rendere l'idea".

A proposito di Juventus ha parlato ai microfoni di calcioshop Federico Chiesa: "Ricordo con emozione l'esordio in Serie A. E' stato il raggiungimento di tanti anni di sacrifici, poi ci sono state serate che porto con me. Una partita che mi ha fatto arrivare a certi livelli è stata con la primavera a Torino con la Juve primavera, quarto di finale di Coppa Italia in cui ho fatto gol. Mister Sousa mandava i giovani a giocare in primavera per un fatto di umiltà, per vedere se anche lì avevamo la stessa passione e la stessa voglia. Certe volte quando fai un passo indietro snobbi la gara, non la affronti con la stessa cattiveria. Lui invece voleva vedere se avevi questi valori. Quello è stato un grande momento per me, non bisogna sottovalutare nessun tipo di partita, affrontarla con superficialità. Come ho sempre detto io sono uno che vuole migliorare sempre. Ogni giorno vado in campo con la voglia di dare di più, cercando nuovi stimoli per dare di più per club e Nazionale. Su quello che devo migliorare ci sono tanti aspetti: il tiro in porta, ho la fortuna di allenarmi con Ronaldo".