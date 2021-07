A breve l'incontro per il rinnovo di Dybala

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a breve ci sarà l'incontro decisivo per il rinnovo di Paulo Dybala. Il contratto dell'argentino, infatti, scadrà il prossimo anno e ovviamente la Juventus vuole tutto tranne che perdere il giocatore a parametro zero. La dirigenza della Juventus e l'agente della Joya starebbero studiando un nuovo contratto triennale a cifre ragionevoli (non più le cifre faraoniche di cui si parlava prima della pandemia). Dybala nell'ultimo anno è stato tormentato dagli infortuni e non ha praticamente mai messo piede in campo. Quando lo ha messo l'argentino era spesso fuori condizione che ha acquisito solo nelle ultimissime giornate di campionato. In quelle ultime tre giornate di campionato, però, Dybala ha fatto ricordare alla dirigenza della Vecchia Signora le sue incredibili qualità ed avrebbe così fatto passi in avanti per convincere patron Agnelli a rinnovargli il contratto.