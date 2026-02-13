WOMEN | Wolfsburg-Juve, Canzi: “Resta l’amaro in bocca. Nella sfida di ritorno voglio…”

Così l'allenatore della Juventus Women al termine della gara pareggiata contro il Wolfsburg: le sue parole riportate dal club bianconero

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, ha espresso il proprio pensiero riguardo al match pareggiato dalla squadra bianconera in trasferta contro il Wolfsburg, in particolare nella gara valida per gli ottavi di UEFA Women’s Champions League. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al termine della partita e riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

“Resta l’amaro in bocca, certo: siamo arrivati a un passo dalla vittoria, potevamo fare sicuramente meglio sull’ultima azione della gara, ma se si analizza la partita probabilmente il pareggio è il risultato più giusto. Questo è il calcio, può succedere e io sono felice della prestazione delle mie giocatrici contro una squadra così forte. Poi certo, essendo arrivati a un passo dalla vittoria pensavamo di tornare a casa con quel risultato, ma dovremo essere brave ad analizzare nel modo giusto questo pareggio. Nella sfida di ritorno sicuramente voglio vedere lo stesso approccio di oggi, la stessa personalità e cercare di sfruttare il fatto che si giocherà nel nostro stadio, davanti alla nostra gente: sono sicuro che con quell’atmosfera sarà una partita diversa“.