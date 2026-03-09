WOMEN | Ecco dove sarà visibile la sfida di Coppa Italia

La Juventus Women ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia, e sfiderà la Fiorentina mercoledì 11 Marzo alle 18:00.

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, hanno comunicato dove sarà possibile vede la sfida di Coppa Italia Women. La squadra femminile bianconera è pronta ad affrontare la Fiorentina in semifinale. La sfida d’andata è prevista mercoledì 11 Marzo, fischio d’inizio alle 18:00. Come comunicato dalla Juventus: “la sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW”.

Il ritorno è previsto per il 28 Marzo, orario da definire.