WOMEN| Bayer Monaco-Juventus, dove vedere il match in TV

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi juventini su dove sarà possibile guardare il match in TV. Le ragazze di mister Canzi, giocheranno in trasferta contro le tedesche del Bayer Monaco, gara valida per la seconda giornata della Champions League femminile. Le bianconere dopo l’ottima vittoria all’esordio contro le portoghesi del Benfica, cercheranno di ripetersi in terra tedesca. Il fischio d’inizio della gara in programma giovedi 16 ottobre 2025 è previsto per le ore 21:00.
Dove vedere il match in tv
La sfida, inedita, tra le bianconere e la squadra tedesca sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart Tv in diretta streaming.