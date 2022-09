UWCL: Juventus Women-Køge: le convocate bianconere

Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro ha diramato la lista delle convocate per la partita in programma questa sera contro il Køge

redazionejuvenews

La Juventus Women ha pareggiato contro il Sassuolo l'ultima paratia disputata in campionato, con le bianconere che si trovano ad 8 punti in classifica, distanti due lunghezze dall'Inter in vetta alla classifica. Due i passi falsi delle bianconere in questo inizio di campionato, con un pareggio che è arrivato anche nella gara di andata del secondo turno di eliminazione della UEFA Women Champions Legue.

Nella partita d'andata disputata contro il Køge in Danimarca infatti, le ragazze bianconere hanno pareggiato per 1-1, e questa sera ospiteranno al Moccagatta di Alessandria la squadra danese, in una partita da vincere a tutti i costi per raggiugnere la fase a gironi della competizione. Attraverso il suo sito internet, la squadra ha comunicato la lista delle convocate di Joe Montemurro per la partita.

"Gara fondamentale all'orizzonte per le Juventus Women. Le bianconere, dopo l'1-1 dell'andata, ospitano al Moccagatta di Alessandria il Køge per strappare il pass per la fase a gironi di Champions League. Fischio d'inizio alle 20:30, con biglietti ancora disponibili. Per chi non potrà recarsi allo stadio a sostenere le nostre ragazze, il match sarà visibile in diretta su Juventus TV.

Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro per la sfida.

LE CONVOCATE

1 Aprile

2 Pedersen

3 Gama

5 Nilden

7 Cernoia

8 Rosucci

9 Cantore

10 Girelli

11 Bonansea

12 Lundorf

13 Boattin

15 Grosso

16 Peyraud Magnin

18 Beerensteyn

19 Zamanian

21 Caruso

22 Bonfantini

23 Salvai

24 Arcangeli

32 Sembrant

33 Duljan

38 Forcinella

71 Lenzini

77 Gunnarsdottir" (Juventus.com)