LIVE UWCL Juventus-Vllaznia 1 a 0: gol di Staskova

Le ragazze bianconere in campo nel ritorno dei preliminari

La Juventus Women di Joe Montemurro scende in campo nel ritorno dei preliminari della UEFA Women’s Champions League. Le bianconere sfidano il Vllaznia forti del 2-0 conquistato in casa delle albanesi, e cercano di chiudere questa sera la pratica per conquistare la qualificazione alla fase a gironi della competizione. Di seguito potrete seguire la diretta testuale del match.

34' GOL JUVENTUS - Dalla destra Bonfantini mette la palla in mezzo, dove trova Staskova che spedisce in rete.

15' Occasione Juventus - Altra occasione per le bianconere che con Bonfantini è andata di nuovo vicina al gol del vantaggio. Dalla linea di difesa Gama lancia lungo per Bonfantini che scatta alle spalle della difesa del Vllaznia. L'attaccante ex Roma sola davanti al portiere temporeggia troppo e non riesce a trovare il tiro, recuperata da un'avversaria.