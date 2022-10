Juve Women, le informazioni sui biglietti per il match con il Lione

La squadra femminile bianconera, dopo essersi qualificata, è pronta esordire in Champions con le campionesse in carica: le info sui tagliandi

La società bianconera è impegnata su tutti i fronti del calcio europeo, dalla Champions League , alla Youth League , fino alla Women's Champions League . L'avventura delle bianconere inizierà contro le campionesse d'Europa. La Juventus , sul suo sito ufficiale, ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match con il Lione: "Subito una grande sfida ad attendere la Juventus Women nel primo match interno della fase a gironi della UWCL 2022/2023 in programma giovedì 27 ottobre alle ore 18:45 .

A partire dalle ore 16:00 di oggi, martedì 11 ottobre, al via la vendita libera per l'acquisto dei tagliandi: costeranno € 5,00 euro (commissione inclusa) nei settori Nord, Sud, Est e alcuni settori Ovest e di € 10,00 (commissione inclusa) per alcuni settori Ovest che non prevederanno hospitality.