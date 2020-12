Supercoppa Femminile – Final Four a Chiavari a inizio gennaio

TORINO – La Juve Women si prepara alla conquista di un altro trofeo: le ragazze di Rita Guarino, infatti, saranno impegnate nelle Final Four di Supercoppa Italiana all'inizio del 2021. La competizione si svolgerà a Chiavari, in Liguria, nei primi giorni di gennaio, e le bianconere se la vedranno nella semifinale contro la Roma. In finale, per la conquista della coppa, affronteranno la vincente tra Milan e Fiorentina. Un'altra fantastica vetrina per il calcio femminile, che sarà trasmesso in diretta nazionale sulle reti di Sky Sport e di Tim Vision.