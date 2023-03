Juve Women, le statistiche del successo in semifinale di Coppa Italia

La squadra di Joe Montemurro ieri ha battuto 2-1 l'Inter dopo i supplementari, conquistando l'accesso alla finale: questi i numeri del match

redazionejuvenews

Ieri la Juventus Women ha battuto 2-1 l'Interdopo i tempi supplementari. Le bianconere hanno conquistato così lafinale di Coppa Italia. Il sito ufficiale della Juventus ha fornito le statistiche sul match. Il focus: "Dall’anno della sua nascita (2017), la Juventus ha raggiunto tre volte la finale di Coppa Italia; in questo intervallo temporale nessuna formazione ci è riuscita più volte (a tre anche la Roma, qualificatasi oggi contro il Milan).

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe in tutte le competizioni (1P), tanti successi quanti nelle precedenti otto gare interne (4N).

La Juventus ha trovato il gol nelle ultime 58 gare interne disputate in tutte le competizioni – in questa striscia le bianconere non sono andate a bersaglio solo l’11 settembre 2019 (0-2 vs Barcellona in Champions League).

Da quando l’Inter ha esordito in Serie A (2019/20), la Juventus è la formazione che è riuscita a batterla più volte contando tutte le competizioni: nove (3N).

Sara Gunnarsdóttir, dopo il gol contro l’Inter, è diventata la 12ᵃ giocatrice della Juventus con più di due reti all’attivo in questa stagione considerando tutte le competizioni (tre).

La Juventus ha mandato in gol 11 giocatrici differenti finora in questa edizione di Coppa Italia – nessuna ha fatto meglio nel torneo in corso (11 per la Roma).

Dai quarti di finale di questa Coppa Italia la Juventus ha effettuato 112 conclusioni – almeno 26 più di qualsiasi altra formazione nel torneo in questo intervallo temporale.

FOCUS BEERENSTEYN

Lineth Beerensteyn ha segnato contro l’Inter il suo 11° gol stagionale in maglia bianconera in tutte le competizioni – solo Cristiana Girelli (23) la precede tra le bianconere.

Lineth Beerensteyn è andata a segno in entrambe le sfide casalinghe disputate contro l’Inter – a settembre in Serie A e oggi in Coppa Italia.

Lineth Beerensteyn è la giocatrice che nel match tra Juventus e Inter ha effettuato più tiri totali (otto, di cui quattro nello specchio)".