UWCL – Le probabili formazioni di Juventus Women-Vllaznia

Dopo l'ottima prestazione fuori casa, questa sera la Juventus Women scenderà di nuovo in campo contro il Vllaznia in Champions League.

redazionejuvenews

Dopo l'ottima prestazione fuori casa, questa sera la Juventus Women scenderà di nuovo in campo contro il Vllaznia in Champions League. Questa volta però le bianconere potranno farlo tra le mura amiche, pronte a portare a casa un altro successo. La qualificazione al turno successivo sembra ad un passo, con le avversarie che saranno costrette a compiere un miracolo se vorranno ribaltare il 0 a 2 dell'andata. Le albanesi punteranno tutto sul talento della loro giocatrice migliore, Megi Doci, l'unica in grado di mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

Il tecnico della Juventus Women schiererà la sua squadra con il suo consueto 4-3-3. Rispetto al match di andata, in attacco non ci sarà Hurtig, autrice del gol del raddoppio. In difesa si rivede Sara Gama, autrice di un'ottima prestazione in campionato contro la Fiorentina. Confermata Peyraud - Magnin tra i pali, mentre la difesa a quattro sarà composta da Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin. A centrocampo spazio a Rosucci, Zamanian, Caruso. Tridente d'attacco composto da Bonansea, Girelli, Cernoia. Nell'ultimo match di campionato, Barbara Bonansea è stata sicuramente la migliore in campo grazie alla sua doppietta, e ora è pronta a trascinare le bianconere al prossimo turno di UWCL.

Per le albanesi invece sarà 4-4-2 come nel match d'andata: in porta Buhigas, difesa da Misini, Gjini, Tidder, Maliqi. Franja e Curraj agiranno larghe sulle fasce, mentre Krasniqi e Berisha formeranno la diga davanti alla difesa. Tandem d'attacco composto da Doci e Lufo.

Juventus (4-3-3): Peyraud - Magnin; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Montemurro.

Vllaznia (4-4-2): Buhigas; Misini, Gjini, Tidder, Maliqi; Franja, Krasniqi, Berisha, Curraj; Doci, Lufo. All. Leka.