Juve Women, i numeri delle fanta5tiche ragazze bianconere

Ieri la squadra guidata da mister Montemurro ha conquistato il quinto scudetto di fila dopo un'annata indimenticabile. Ecco alcuni numeri.

redazionejuvenews

Quella di ieri è stata una giornata storica. Le Womenbianconere hanno battuto per 3-1 il Sassuolo, conquistando così lo scudetto. Si tratta del quinto titolo consecutivo per la Juve, che si conferma società leader nello sviluppo del movimento del calcio femminile. Questa vittoria arriva dopo una stagione esaltante, in cui le bianconere sono state anche protagoniste di un'ottima Women's Champions League. E c'è ancora una finale di Coppa Italia da giocare. Andiamo a vedere alcuni numeri interessanti sulle campionesse d'Italia, pubblicati sul sito ufficiale della Juventus.

"FANTA5TIC TALKING POINTS

La Juventus è diventata la prima squadra a vincere cinque Scudetti consecutivi nella storia della Serie A femminile. La Juventus ha vinto il suo quinto Scudetto, piazzandosi alle spalle solo della Torres (sette) per numero di campionati vinti nella storia della competizione (a cinque anche Lazio e AGSM Verona). Joe Montemurroè diventato il primo allenatore straniero a partire dagli anni 2000 a vincere un campionato di Serie A. La Juventus è l’unica squadra che finora è andata a segno in tutte le gare giocate in questo campionato; in particolare, le bianconere trovano il gol da 45 partite di fila in Serie A (e in 38 di queste hanno realizzato più una rete).

Lisa Boattin ha segnato cinque gol in questo campionato, più di qualsiasi altro difensore nella Serie A 21/22. Era da maggio 2021 che Barbara Bonansea non partecipava ad almeno una rete in tre presenze consecutive in Serie A (due reti e un assist nelle ultime tre per lei). Solo Arianna Caruso (8) ha segnato più reti di Barbara Bonansea (7) e Cristiana Girelli (7) tra le giocatrici della Juventus in questa Serie A. Cristiana Girelli è una delle tre giocatrici di questo campionato a vantare almeno sei gol (7 per lei) e sei assist vincenti (le altre sono Cernoia e Dubcova). Cristiana Girelli è la miglior marcatrice della Juventus contro il Sassuolo in Serie A: otto reti realizzate".