Montemurro: “Un sogno arrivare alla Juve, speciale vincere con questa squadra”

" L'arrivo alla Juve per me è stato un sogno, una cosa incredibile. Vincere con la squadra per la quale tifavo da bambino è stato speciale e per questo devo ringraziare soprattutto le ragazze. La Juve deve vincere sempre, noi cerchiamo di farlo giocando un calcio che segua una determinata filosofia. Le vittorie sono un punto di arrivo, ma anche di una nuova partenza. Vogliamo continuare a crescere".

"Il calcio femminile in Italia mi ha stupito a livello tecnico e tattico, ci sono evidenti e costanti miglioramenti. Dentro e fuori dal campo. Ricordo l'anno in cui ho studiato da allenatore a Coverciano. Fu un anno speciale. Arrivai in Italia dall'altra parte del mondo. Stare in questo ambiente, condividere spazio e tempo con grandi allenatori è stata un'emozione importante. La cosa più bella è stata condividere esperienze con ex giocatrici ed ex giocatori. Il mio calcio? Vogliamo controllare la partita e fare spettacolo. Spero di aver portato al calcio italiano una mentalità diversa, idee internazionali da acquisire e sviluppare".