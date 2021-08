Montemurro: “Un onore la Juve abbia puntato su di me. Dobbiamo controllare il gioco”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato alla viglia dell'esordio in Champions League

Da domani a Vinovo la Juventus Women sarà impegnata nel mini torneo preliminare di Champions League: con l'ingaggio di Joe Montemurro, le bianconere vogliono estendere il loro dominio dai confini italiani a quelli europei, per farlo la loro avventura inzierà domani. Intervistato in conferenza stampa, il tecnico delle ragazze bianconere ha presentato la partita in programma domani contro il Kamenica Sasa.