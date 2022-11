Juventus Women, le statistiche in vista della gara con il Parma

Il sito della Juventus ha pubblicato le statistiche della gara tra le bianconere ed il Parma, prossima match di campionato.

redazionejuvenews

La JuventusWomen, nella prossima gara di campionato, sfiderà il Parma. Il club bianconero ha pubblicato tutte le statistiche più interessanti del pre-gara: "Nuova prima volta per le Juventus Women che aggiungeranno alla lista delle avversarie affrontate in Serie A Femminile il Parma. Calcio d'inizio del match sabato 19 novembre 2022 alle 14:30, live su Juventus TV. RITORNO AL TARDINI Le Juventus Women ripartono dal Tardini dove, lo scorso 5 novembre, hanno ceduto la Supercoppa Italiana alla Roma. Sconfitta arrivata ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari scritto da Giacinti e Boattin. La prima finale persa da Mister Montemurro in bianconero e la prima finale persa dal club dal 2018.

IL PARMA Il Parma è, dopo San Zaccaria e Sassuolo, la terza avversaria dell’Emilia-Romagna che la Juventus affronta in Serie A. Le bianconere hanno vinto 11 dei 13 precedenti – fanno eccezione la sconfitta con le neroverdi del marzo 2019 e il pareggio (sempre con le neroverdi) nell’incrocio più recente del 24 settembre. Nell’ultimo turno di campionato è maturato il primo pareggio del Parma in Serie A (0-0 vs Sampdoria). L’ultima formazione ad aver impattato due match di fila nella stagione del debutto assoluto nella competizione è stata la San Marino Academy nel novembre 2020. Con sei reti realizzate e 23 subite, il Parma ha sia il peggiore attacco che la peggiore difesa nella Serie A in corso. La formazione gialloblù è anche quella che finora ha subito più sconfitte nel torneo (sei). Juventus (54%) e Parma (46%) sono rispettivamente la prima e ultima squadra per percentuale di duelli vinti nella Serie A in corso. In questo match si affrontano la squadra che ha segnato più gol di testa nel campionato in corso (la Juventus, quattro) e quella che ne ha subiti di più con questo fondamentale (il Parma, sei). IL MOMENTO BIANCONERO La Juventus ha chiuso in parità cinque delle ultime 12 partite disputate in tutte le competizioni (6V, 1P) – inclusa la più recente contro la Roma (1-1 in Supercoppa); tanti pareggi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 31 gare giocate (24V, 2P).

Considerando tutte le competizioni, la Juventus non ha vinto nessuna delle ultime due partite giocate lontano da casa (pareggio con la Roma in Supercoppa e sconfitta con il Milan in Serie A) e nella sua storia non ha mai registrato tre match di fila senza successi. Barbara Bonansea, che nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina ha superato quota 50 gol in Serie A con la maglia della Juventus (51, solo Cristiana Girelli a 65 la precede) è andata a bersaglio nelle ultime due presenze di fila in campionato e non fa meglio da maggio 2021 (quattro). OCCHIO A... Solo contro la Pink Bari (tre) Arianna Acuti ha realizzato più gol che alla Juventus (due) in Serie A. La giocatrice del Parma è andata a segno due volte con la maglia dell’Empoli – nel gennaio e nell’agosto 2020. Michela Cambiaghi ha segnato un gol nell’ultimo incrocio con la Juventus in Serie A – lo scorso 7 maggio con la maglia del Sassuolo. L’attaccante gialloblù, una firma nel torneo in corso, è prima nel Parma per tiri effettuati nelle prime otto giornate (16)".