Juventus Women: i risultati delle calciatrici bianconere in Nazionale

Copertina d'obbligo per Lineth Beerensteyn, autrice di due dei quattro gol con i quali l'Olanda ha strapazzato la Scozia a Nijmegen e che lascia le Orange prime nel loro girone con l'Inghilterra. Non bene invece la giornata dell'Italia (in campo Lenzini, Boattin, Caruso, Bonansea, Girelli): 0-1 in casa contro la Spagna, con rete segnata proprio alla fine da Hermoso. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca soprattutto per il momento in cui è arrivata, con le Azzurre per tutto il match ottime nel tener testa alle neo Campionesse del Mondo. Italia terza nel difficile raggruppamento, dietro Spagna e Svezia.