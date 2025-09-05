Juventus Women: data e ora della sfida al Sassuolo
Home > Juve Women

Juventus Women: data e ora della sfida al Sassuolo

redazionejuvenews
5 Settembre, 17:09
La Juventus Women si sta preparando alla ripresa del campionato, che prenderà il via il 4 ottobre dopo la nuova formula che le bianconere stanno disputando in questi giorni. Sono state rese note però le date e gli orari della prima giornata di campionato, che le bianconere giocheranno contro il Sassuolo.

La Juventus Women si sta preparando alla ripresa del campionato, che prenderà il via il 4 ottobre dopo la nuova formula che le bianconere stanno disputando in questi giorni. Sono state rese note però le date e gli orari della prima giornata di campionato, che le bianconere giocheranno contro il Sassuolo.

Data e ora della partita

“A circa un mese di distanza dal calcio d’inizio, sono state ufficializzate le date e gli orari della prima giornata della Serie A Women 2025/2026. La massima serie femminile italiana prenderà il via sabato 4 ottobre 2025 e la Juventus Women, campionessa d’Italia in carica, giocherà la sua gara d’esordio sul campo del Sassuolo, proprio come accaduto nella stagione passata.
Sono stati ufficializzati oggi, venerdì 5 settembre 2025, con il comunicato ufficiale n. 10 data e orario della sfida tra neroverdi e bianconere.

SERIE A WOMEN | SASSUOLO-JUVENTUS, DATA E ORARIO

La sfida tra Sassuolo e Juventus Women si disputerà allo Stadio “Enzo Ricci” sabato 4 ottobre alle ore 18:30.” (Juventus.com)

