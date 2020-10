Juve Women – Sospeso il campionato della Primavera Femminile

TORINO – Brutte notizie per il calcio femminile e per le ragazze della Juve Women. A causa della situazione legata all’aumento dei contagi da coronavirus in tutta Italia, la FIGC ha sospeso il campionato della Primavera Femminile. Le giovani calciatrici, dunque, non potranno sfidarsi per la conquista del titolo della loro categoria, almeno per il momento: la Serie A, invece, continua a rimanere attiva senza problemi. La speranza di tutti, ovviamente, è che si torni presto ad una situazione di normalità, in cui anche il mondo del calcio, sia maschile che femminile, possa riprendere tranquillamente.