Juve Women-Roma Femminile – La formazione ufficiale

TORINO – Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della super sfida di campionato per la Juve Women, che a Vinovo affronta la Roma. La sfida sarà valida per la decima giornata della Serie A Femminile. A pochi minuti dall’inizio della partita, sono arrivate le scelte di Rita Guarino per le 11 bianconere che scenderanno in campo e che affronteranno le giallorosse. Ecco la formazione ufficiale della Juventus:

JUVENTUS (4-3-3) – Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Maria Alves, Girelli, Bonansea. All.: Guarino.