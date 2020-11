Juve Women – Le ragazze bianconere oggi in campo per la Coppa Italia

TORINO – Dopo il ritorno della Serie A maschile con la vittoria della Juventus per 2-0 contro il Cagliari, oggi anche la Juve Women scende in campo per la Coppa Italia Femminile. Le ragazze bianconere allenate da Rita Guarino affronteranno alle 14:30 la Pink Bari. La sfida, valevole per la coppa nazionale, si svolgerà allo stadio Antonio Antonucci, casa del club pugliese. La Vecchia Signora tenterà di imporre il proprio dominio anche in questa competizione, per continuare a conquistare trofei.