Juve Women – Il club bianconero celebra sui social la mister Guarino

TORINO – Ancora una volta vincitrici le ragazze in bianconero: la Juve Women, infatti, ha sconfitto per 1-0 il Milan Femminile nel match disputato ieri sera a San Siro. Grande prova per la Vecchia Signora, che si porta così in testa nel campionato di Serie A 2020-2021: le ragazze Rita Guarino stanno stupendo sempre di più.

Anche il club bianconero ha deciso di celebrare sui social l’allenatrice: sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, ha ritwittato il post della Juve Women, in cui si esaltava la mister. Ancora una volta, Gama, Girelli e compagne stanno dominando in Italia e vogliono conquistare un altro Scudetto: buona parte del merito è anche della coach Rita Guarino.